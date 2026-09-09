«Перед вами сидит чемпионка»: 20 лет назад юная Шарапова покорила US Open и заткнула критиков за пояс

9 сентября 2006 года Мария Шарапова покорила Нью-Йорк и впервые выиграла US Open. 19-летняя россиянка провела один из лучших турниров в карьере, доказав, что за образом гламурной звезды стоит чемпионка с железным характером.
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