На Онежской набережной появился интерактивный туристический киоск

Достопримечательности, кафе и афиша: новый туристический киоск в Петрозаводске В Петрозаводске на Онежской набережной установлен современный информационный киоск, о чем сообщила мэр города Инна Колыхматова.
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