The Guardian: жителям Сингапура будут платить за чтение книг

Жителям Сингапура начали платить за чтение книг, чтобы отвлечь от гаджетов. Об этом 16 сентября написало издание The Guardian.
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