Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова о солидарности ЕС с Израилем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее заявлений о полной солидарности Евросоюза с Израилем и поведения перед намеченными на лето выборами в Европарламент.
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