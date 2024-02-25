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Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова о солидарности ЕС с Израилем

Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова о солидарности ЕС с Израилем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее заявлений о полной солидарности Евросоюза с Израилем и поведения перед намеченными на лето выборами в Европарламент.

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