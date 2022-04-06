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Зеленский сообщил о предстоящем визите в Киев Борреля и фон дер Ляйен

Зеленский сообщил о предстоящем визите в Киев Борреля и фон дер Ляйен

В ближайшее время ожидается визит в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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