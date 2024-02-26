Трамп согласен с Путиным: Байден выгоден России

На конференции консервативных политических действий (CPAC) бывший президент США Дональд Трамп выразил свое согласие с мнением президента России Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома является более предсказуемым и, следовательно, выгодным для России.
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