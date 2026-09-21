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Аргументы и Факты

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В столице открыли бронзовый памятник Юрию Лужкову

В столице открыли бронзовый памятник Юрию Лужкову

В понедельник, 21 сентября, в Москве открыли памятник второму мэру Москвы Юрию Лужкову. Событие приурочили к 90-летию со дня рождения политика, который руководил столицей с июня 1992 по сентябрь 2010 года.

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