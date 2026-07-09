Две нижегородские семьи победили в конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Абумовых/Одинцовых из Нижнего Новгорода и семья Абрамовых из Дзержинска стали победителями второго сезона ежегодного конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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