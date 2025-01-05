Около 5 тыс. военнослужащих ЮВО приобрели жильё по программе «Военная ипотека» в Волгоградской области

По поручению Президента РФ в 2024 году ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с банками-партнёрами реализует дополнительные меры поддержки участников боевых действий – покупка жилого помещения без первоначального взноса сразу после включения в накопительно-ипотечную систему.