Политолог Панина: США могут быть причастны к атаке на объект СПРН РФ

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала сообщение сенатора от Запорожья, бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае.
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