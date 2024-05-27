Политолог Панина: США могут быть причастны к атаке на объект СПРН РФ

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала сообщение сенатора от Запорожья, бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае.