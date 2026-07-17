Рекорд «гуманизма» поставлен в Новосибирске. Попытка скрыть скандальный приговор провалилась

Царьград Коллаж Царьграда В октябре 2025 года прошла почти незамеченной информация о том, что Новосибирский областной суд (председатель – Людмила Симанчева) приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Фархода Рахимзоду к 23 годам заключения (+150 тыс.
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