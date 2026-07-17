Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Рекорд «гуманизма» поставлен в Новосибирске. Попытка скрыть скандальный приговор провалилась

Рекорд «гуманизма» поставлен в Новосибирске. Попытка скрыть скандальный приговор провалилась

Царьград Коллаж Царьграда В октябре 2025 года прошла почти незамеченной информация о том, что Новосибирский областной суд (председатель – Людмила Симанчева) приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Фархода Рахимзоду к 23 годам заключения (+150 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии