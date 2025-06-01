Прокурор прибыл на место обрушения ж/д моста в Курской области

Восстановительные работы после обрушения моста под грузовым поездом на трассе Тросна — Калиновка будет контролировать московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства 1 июня в своем Telegram-канале.
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