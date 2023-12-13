Вечер памяти Владимира Высоцкого.

Учащиеся 192-Б группы получили самые яркие впечатления от Вечера памяти Владимира Высоцкого. Стилизованная сцена, мелодекламация произведений советского барда, живое исполнение песен под гитару, театрализованные миниатюры подарили зрителям массу положительных эмоций.
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