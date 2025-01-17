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«Выгоднее будет сотрудничать с Россией»: что ждёт Европу, если Норвегия сократит добычу газа?

«Выгоднее будет сотрудничать с Россией»: что ждёт Европу, если Норвегия сократит добычу газа?

Gettyimages.ru 1175 прочтений Вчера Если Норвегия будет сокращать добычу газа, то Европе выгоднее станет сотрудничать с Россией, заявил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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