«Выгоднее будет сотрудничать с Россией»: что ждёт Европу, если Норвегия сократит добычу газа?

Gettyimages.ru 1175 прочтений Вчера Если Норвегия будет сокращать добычу газа, то Европе выгоднее станет сотрудничать с Россией, заявил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.