Врачи дали прогноз по состоянию находящейся в коме певицы МакSим Лидия ГубинаМы уже писали, что заболевшая пневмонией певица МакSим введена в состояние искусственной комы.
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