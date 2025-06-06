www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на нацистские наклонности немецкого канцлера Фридриха Мерца, когда упомянул высадку в Нормандии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии