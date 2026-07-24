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Спорт Уик-Энд

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Никогда такого не было, и вот опять... ФУТБОЛ. РПЛ. СЕЗОН-2026/27: календарь

Никогда такого не было, и вот опять... ФУТБОЛ. РПЛ. СЕЗОН-2026/27: календарь

Сегодня в Москве стартует 35-й чемпионат России - надеемся, что последний в период политического отлучения наших команд от официальных международных турнировНакануне полноценного старта сезона (Суперкубок не считается - фактически он венчает сезон-2025/2026) мы публикуем полный календарь игр.

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