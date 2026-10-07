В Тульской области две сестры за пять дней незаметно вынесли из "Светофора" больше тонны товаров

Ефремовский межрайонный суд Тульской области рассмотрел дело о хищении в крупном размере – двоюродные сестры украли товар из магазина "Светофор" на сумму свыше 370 тысяч рублей.
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Украли на 370 тысяч, а заплатят всего 100?😂 Выгодное это дело, однако.
Советский принцип,где работаю,там и ворую!