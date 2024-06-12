Врачи назвали главные причины усталости

Стресс, психические расстройства и диабет являются наиболее частыми причинами постоянной усталости.Специалисты из США рассказали, что стресс, анемия, дисфункция щитовидной железы, психические расстройства и диабет являются наиболее частыми причинами постоянной усталости.
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