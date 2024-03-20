Какой сегодня день: 21 марта международный день лесов

Сегодня, 21 марта, отмечается Международный день лесов Всемирный день защиты лесов был основан в 1971 году по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства, которая была поддержана Всемирной Продовольственной организацией при ООН.
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