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Ивановские новости

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В Иваново объявили аукцион на ремонт подпорной стенки за 26,3 млн рублей

В Иваново объявили аукцион на ремонт подпорной стенки за 26,3 млн рублей

Начальная цена контракта на ремонт подпорной стенки в Иванове составляет 26,3 млн рублей. Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие представителя на объекте, оградить место работ и ограничить доступ граждан.

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