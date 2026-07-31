В Иваново объявили аукцион на ремонт подпорной стенки за 26,3 млн рублей

Начальная цена контракта на ремонт подпорной стенки в Иванове составляет 26,3 млн рублей. Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие представителя на объекте, оградить место работ и ограничить доступ граждан.
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