Пятилетняя девочка погибла при крушении катера у Пхукета

Пятилетняя россиянка погибла в результате крушения скоростного катера у таиландского острова Пхукет. Об этом сообщил генконсул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов в интервью Катер с российскими туристами столкнулся со скалами во второй половине дня 31 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии