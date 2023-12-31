Пятилетняя девочка погибла при крушении катера у Пхукета

Пятилетняя россиянка погибла в результате крушения скоростного катера у таиландского острова Пхукет. Об этом сообщил генконсул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов в интервью Катер с российскими туристами столкнулся со скалами во второй половине дня 31 декабря.