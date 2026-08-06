«Почему не доложили о нехватке ракет» - Трамп сорвался на Хегсета Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы.
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«Почему не доложили о нехватке ракет» - Трамп сорвался на Хегсета Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы.
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