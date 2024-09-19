Аналитик Вейхерт: изучение российскими военными обломков F-16 угрожает НАТО

Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в публикации для The National Interest заявил, что изучение российскими специалистами обломков переданных ВСУ самолетов F-16 представляет угрозу безопасности НАТО.
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