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Царьград

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Bloomberg: доходы России от экспорта газа и нефти выросли на 17% на фоне «самых жёстких» санкций

Bloomberg: доходы России от экспорта газа и нефти выросли на 17% на фоне «самых жёстких» санкций

По сравнению с январём 2024 года доходы нефтегаза России продемонстрировали рост.Доходы России от продажи нефти и газа в январе текущего года выросли на 17% по сравнению с прошлым январём, сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

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