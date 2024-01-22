Двое учеников продолжают лечение после стрельбы в гимназии Брянска

Два ученика гимназии № 5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные операции, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.
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