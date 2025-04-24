В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
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