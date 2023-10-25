Шойгу заявил о появлении в ВС РФ ЗРК, которым сбили 24 самолета ВСУ за 5 дней

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" сообщил, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы (ЗРК), при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.
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