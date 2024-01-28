У Джоэла Эмбиида только 4 выездных матча в этом сезоне против команд с 50% побед и выше

Камерунец пропустил 11 матчей в сезоне-2023/24 и 9 из них – в гостях. Из всех команд, с кем Эмбиид сыграл на выезде в текущем регулярном чемпионате, лишь четыре коллектива имеют процент побед выше 50%: «Милуоки» (первая игра сезона), «Оклахома», «Орландо» и «Индиана».