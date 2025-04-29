Увеличение подделок долларовых банкнот вызывает опасения среди россиян

Отсутствие характерного хруста при сворачивании долларовой банкноты, несоответствие портрета американского деятеля номиналу и отсутствие краски с градиентом могут указывать на то, что у вас в руках подделка, сообщил РИА Новости эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота.
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