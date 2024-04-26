S&P500 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Seanpatel31 Friday Play for me according to Elliot Waves.
S&P500
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S&P500 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Seanpatel31 Friday Play for me according to Elliot Waves.