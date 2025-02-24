Особенности, плюсы и минусы самоклеящихся обоев

Чтобы облегчить процесс поклейки обоев, ускорить его, помочь сделать косметический ремонт своими руками, производители начали предлагать самоклеящиеся обои, для которых не требуется покупать обойный клей.
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