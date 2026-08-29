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Новости Брянска

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В Брянске нашли пропавшую 81-летнюю Валентину Киселёву

В Брянске нашли пропавшую 81-летнюю Валентину Киселёву

Пропавшая в Брянске 81-летняя Валентина Киселёва, нуждавшаяся в медицинской помощи, найдена живой спустя сутки после исчезновения.

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