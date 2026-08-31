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За рулем

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Доля китайских запчастей на рынке не так высока

Доля китайских запчастей на рынке не так высока

По его словам, доля китайских запчастей на самом деле не так высока, как принято думать. К примеру, в ассортименте «Авто-Евро» она составляет порядка 20%, и это только проверенные бренды, ведь компания занимается импортом из всех возможных стран, включая как дружественные, так и недружественные.

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