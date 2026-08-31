Доля китайских запчастей на рынке не так высока

По его словам, доля китайских запчастей на самом деле не так высока, как принято думать. К примеру, в ассортименте «Авто-Евро» она составляет порядка 20%, и это только проверенные бренды, ведь компания занимается импортом из всех возможных стран, включая как дружественные, так и недружественные.
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