Песков опроверг слухи о том, что Путин уже принял решение участвовать в выборах

Избирательная кампания еще не начиналась, подчеркнули в КремлеПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не делал никаких заявлений касательно своего участия в президентских выборах в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии