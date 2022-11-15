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В Донецке 33-летний мужчина надышался едкого дыма и едва не погиб на пожаре

В Донецке 33-летний мужчина надышался едкого дыма и едва не погиб на пожаре

Возгорание квартиры произошло из-за неосторожного обращения с огнём.Огненное происшествие случилось в городе Донецк Ростовской области в многоквартирном доме № 9 12-го квартала в понедельник, 14 ноября, сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

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