В Донецке 33-летний мужчина надышался едкого дыма и едва не погиб на пожаре

Возгорание квартиры произошло из-за неосторожного обращения с огнём.Огненное происшествие случилось в городе Донецк Ростовской области в многоквартирном доме № 9 12-го квартала в понедельник, 14 ноября, сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.