Житель Смоленщины Эдуард Сеновоз получил Орден Мужества

Эдуард Сеновоз, бывший глава Энергодара и ныне сотрудник Смоленской АЭС, Указом Президента Российской Федерации удостоен высокой государственной награды - Ордена Мужества - за самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии