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Петербургский дневник

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Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

Альянс готовится к потенциальному вооруженному столкновению с РФ «Игра» НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, сообщила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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