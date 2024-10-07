Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

Альянс готовится к потенциальному вооруженному столкновению с РФ «Игра» НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, сообщила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.