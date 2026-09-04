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Спокойствие, только спокойствие: как родителям пережить сентябрьский стресс вместе с ребёнком

Спокойствие, только спокойствие: как родителям пережить сентябрьский стресс вместе с ребёнком

Возвращение в школу после лета — стресс не только для детей, но и для взрослых. Как помочь ребёнку адаптироваться, не превратив сентябрь в череду конфликтов и слёз? Практикующие психологи дают конкретные советы, которые помогут всей семье войти в учебный ритм спокойно.

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