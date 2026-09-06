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Татар-информ

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Axios: Посетившая Москву делегация США включала представителей Госдепа и Минфина

Axios: Посетившая Москву делегация США включала представителей Госдепа и Минфина

Фото: kremlin.ru Вместе с спецпосланником Президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером в переговорах, состоявшихся накануне в Москве, приняли участие представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США.

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