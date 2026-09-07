Фон дер Ляйен и Мерц призваны к ответственности за успех АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

Итальянская делегация «Движения пяти звезд» в Европарламенте обвинила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца в ответственности за значительный успех правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.