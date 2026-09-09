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Царьград

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Центральное телевидение Китая: погибшие в Непале достигли 1 367

Центральное телевидение Китая: погибшие в Непале достигли 1 367

В Непале продолжают искать пропавших после обрушения ледника 26 августа. До 1 367 возросло число погибших, более 5 000 числятся исчезнувшими.

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