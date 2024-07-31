Автомобили забирают у должников по налогам в Алматы

Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер «Сергек» и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности, передает inAlmaty.
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