Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

СК

Степан Капуста

Батька порой удивляет своим поверхностным, порой примитивным взглядом на сложные политические ситуации. Ну хоть бы использовал в подготовке к интервью помощь опытных политологов и экспертов, которые ему бы разъясняли глубинные причины и перспективы дальнейшего развития ситуаций. Опыт политический у него, как он заявляет, огромный, самомнение порой зашкаливает, характер - знаем какой, а вот с прочими качествами... "Не по Сеньке шапка" - судить о Путине и его мотивах и решениях. Главная заслуга Лукашенко в истории - бескровный перевод уклада Белоруссии из социалистического в государственно капиталистический. Он показал России её единственно верный исторический путь. Этим и запомнится как исторический деятель.