Страна и люди
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Страна и люди

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Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин начал СВО в 2022 году не из-за расширения НАТО на восток, а из-за угроз, которые исходили с территории Украины в адрес России.

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Комментарии
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ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
Но ведь с Зеленским не возможно договориться. Он всё заболтает.
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1 д.
СК
Степан Капуста
Батька порой удивляет своим поверхностным, порой примитивным взглядом на сложные политические ситуации. Ну хоть бы использовал в подготовке к интервью помощь опытных политологов и экспертов, которые ему бы разъясняли глубинные причины и перспективы дальнейшего развития ситуаций. Опыт политический у него, как он заявляет, огромный, самомнение порой зашкаливает, характер - знаем какой, а вот с прочими качествами... &quot;Не по Сеньке шапка&quot; - судить о Путине и его мотивах и решениях. Главная заслуга Лукашенко в истории - бескровный перевод уклада Белоруссии из социалистического в государственно капиталистический.  Он показал России её единственно верный исторический путь. Этим и запомнится как исторический деятель.
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20 час.
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