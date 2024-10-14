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Нет алкоголю — нет проблемной коже! Как отказ от спиртного может изменить внешность

Нет алкоголю — нет проблемной коже! Как отказ от спиртного может изменить внешность

Миллионы людей по всему миру после новогодних праздников попытаются отказаться от алкоголя. Челлендж «январь-трезварь» запустили, чтобы его участники смогли восстановиться после шумных застолий и прийти в нормальную физическую и психологическую форму.

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