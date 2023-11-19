У Бабруйскім раёне адзначылі Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай галіны.

Урачыстасць з нагоды прафесійнага свята людзей, якія звязалі сваё жыццё з сельскай гаспадаркай, вытворчасцю і перапрацоўкай сельгаспрадукцыі - яго ў Беларусі адзначаць 19 лістапада - прайшла сёння ў раённым Цэнтры культуры.
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