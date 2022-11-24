Нескучные технологии

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Electronic Arts полностью ушла из России. Чего ждать игрокам?

Electronic Arts полностью ушла из России. Чего ждать игрокам?

Компания Electronic Arts, распространявшая в России такие популярные игровые приложения, как FIFA и Battlefield, NHL и Need for Speed, The Sims и многие другие, после долгих колебаний и раздумий приняла решение об уходе с российского рынка … .

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