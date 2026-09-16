Королевство Эсватини: Два сотрудника правительства США (США) были ранены после того, как их по ошибке застрелили солдаты в деревне Мафивени, регион Лубомбо, во время операции по борьбе с контрабандой 11 сентября.
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