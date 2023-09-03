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Как из фастфуда собрать полезный обед? 5 советов диетологов

Как из фастфуда собрать полезный обед? 5 советов диетологов

Люди, которые следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни, знают: есть фастфуд вредно. Но значит ли это, что теперь нужно навсегда отказаться от бургеров, наггетсов и картошечки фри? Ведь иногда так хочется побаловать себя чем-то особенным.

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