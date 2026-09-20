Зеленский на шаг от капитуляции. Что ответит Европа и Трамп? Мнение Александра Шатилова

Российская армия наращивает удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военных заводов, что стало ответом на удары по гражданской инфраструктуре на территории России.
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